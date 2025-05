Une star veut jouer avec Mbappé, le Real Madrid refuse !

Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

C’est une page qui se tourne au Real Madrid avec l’annonce du départ de Luka Modric, arrivé chez les Merengue en 2012. A bientôt 40 ans, l’international croate se voyait pourtant poursuivre l’aventure en Espagne, mais son club en aura décidé autrement. Pas de quoi ternir les excellentes relations entre les deux parties.

« Le Real Madrid sera toujours ma maison »

Reste un 29e trophée à aller chercher pour Luka Modric avec la Coupe du monde des clubs, le mois prochain aux États-Unis. « Je tiens à remercier sincèrement le club, en particulier le président Florentino Pérez, mes coéquipiers, les entraîneurs et tous ceux qui m’ont aidé tout au long de cette période, a écrit le Ballon d’Or 2018 sur ses réseaux sociaux. Au fil des années, j’ai vécu des moments incroyables, des retours apparemment impossibles, des finales, des célébrations et des nuits magiques au Bernabéu… Nous avons tout gagné et j’ai été très heureux. Très, très heureux. Mais au-delà des titres et des victoires, je porte dans mon cœur l’affection de tous les supporters du Real Madrid. […] Je pars le cœur rempli. Plein de fierté, de gratitude et de souvenirs inoubliables. Et même si, après la Coupe du Monde des Clubs, je ne porterai plus ce maillot sur le terrain, je serai toujours un supporter du Real Madrid. On se reverra. Le Real Madrid sera toujours ma maison. À vie. »