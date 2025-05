PSG - Officiel : Il lâche déjà une bombe sur son avenir !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

C'est désormais officiel. Après un très long feuilleton, Luis Campos a finalement prolongé son contrat avec le PSG jusqu'en 2030. Plus globalement, le Portugais sera même désormais conseiller QSI et il ne cache pas son excitation à l'idée de démarrer cette nouvelle phase du projet du club de la capitale, s'annonçant à Paris pour encore très longtemps.

En fin de contrat en juin prochain, Luis Campos va finalement rester au PSG et pour longtemps ! En effet, après un feuilleton qui aura duré plusieurs mois, QSI a officialisé la prolongation du dirigeant portugais jusqu'en 2030 avec de nouvelles fonctions. En effet, alors qu'il était conseiller sportif du PSG depuis 2022, Luis Campos est désormais nommé conseiller sportif de l'ensemble du groupe QSI avec donc des tâches élargies. « Dans ses fonctions, Luis Campos continuera à superviser la stratégie sportive du Groupe QSI dans son ensemble – y compris le football masculin du Paris Saint-Germain et le conseil auprès du SC Braga », a précisé le communiqué du fonds d'investissement qatari. Une sacrée mission pour Luis Campos qui ne cache pas sa joie et annonce même du lourd pour son avenir au PSG.

Campos s'annonce au PSG pour très longtemps « Je suis ravi de poursuivre mon histoire avec QSI jusqu'en 2030. Nous pouvons être très fiers de la façon dont nous avons transformé les clubs, les entreprises, les projets et l'éthique au sein de notre groupe au cours des trois dernières années, et je crois sincèrement que ce n'est que le début de nos succès. Je remercie le président Nasser Al-Khelaïfi pour le soutien total qu'il m'apporte, ainsi qu'à l'ensemble de notre personnel, et pour sa grande vision qui est à l'origine du succès sans précédent du groupe QSI. J'ai hâte d'écrire d'autres pages de l'histoire de QSI dans les années à venir », lâche le Portugais dans le communiqué officiel de QSI.