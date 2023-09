Une star signe à l’OM, il annonce du lourd

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Lors du mercato d'été, l'Olympique de Marseille s'est attaché les services de Pierre-Emerick Aubameyang, arrivé libre en provenance de Chelsea. Cependant, l'ancien attaquant de l'ASSE ne réalise pas le début de saison espéré. Mais d'après Daniel Cousin, ancien sélectionneur du Gabon et qui a évolué aux côtés de l'ancien Gunner , si Aubameyang se reprend, cela peut être bénéfique pour l'OM.

«J’étais très content de le voir signer à Marseille»

« J’étais très content de le voir signer à Marseille et je trouvais ça bien qu’il préfère rester en Europe plutôt que d’aller au Qatar ou en Arabie Saoudite. Ça prouve que c’est un compétiteur. Il a 34 ans, il est toujours rapide. Mais j’ai toujours un point d’interrogation sur sa motivation, sa détermination. Et j’ai des doutes sur ce que je vois depuis le début de saison. À Nantes, il a été fantomatique… Un joueur de ce calibre doit tout donner. En fait, ça me fait penser quand il venait jouer avec le Gabon, parfois il était à fond, mais parfois aussi on avait l’impression qu’il n’était pas là », lance l’ex-attaquant dans les colonnes de La Provence avant de poursuivre.

«Il a toutes les qualités pour finir sa carrière en apothéose, dans un club fantastique»