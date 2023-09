Une star quitte le PSG, elle se fait allumer en direct

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

C'est désormais officiel. Ce mercredi, le PSG a annoncé le départ de Marco Verratti. La fin d'une histoire débutée en 2012. Malgré la longévité du milieu de terrain, Raymond Domenech estime qu'il ne resterait pas dans la légende du PSG en raison notamment de ses blessures à répétition et de son hygiène de vie.

Marco Verratti est-il une légende du PSG ? La question se pose alors que son transfert au Qatar a été officialisé ce mercredi. Pour Jérôme Rothen, la réponse coule de source. « Le mot légende, j’ai du mal (...) Il fait partie des grands joueurs qui sont passés par ce club » a lâché l'ancien joueur du PSG.

Après ce transfert, le PSG échappe au scandale https://t.co/FEDKXbQoA1 pic.twitter.com/XrgCbRKGfN — le10sport (@le10sport) September 13, 2023

Pour Domenech, Verratti n'est pas une légende du PSG

Ancien sélectionneur de l'équipe de France, Raymond Domenech est du même avis. « Pour être une légende, il faut avoir quelque chose en plus. Ça ne peut pas être une légende. C'est un bon joueur mais ça ne suffira pas pour qu'il égale Rai, Zlatan (Ibrahimovic) ou un autre » a-t-il lâché, avant de tacler Verratti.

Domenech tacle Verratti