Une star peut claquer la porte de l’OM : C’est confirmé !

Axel Cornic

Ancien prodige de Manchester United tombé en disgrâce, Mason Greenwood s’est totalement relancé à l’Olympique de Marseille. Cette saison encore, l’attaquant multiplie les performances et semble plus que jamais être le pilier de l’équipe de Roberto De Zerbi... qui pourrait toutefois le perdre très bientôt.

Après un mois d’octobre assez compliqué, à Marseille on a réussi à inverser la tendance. Et c’est en grande partie grâce à Mason Greenwood, fer de lance de l’attaque de l’OM et actuel meilleur buteur de la Ligue 1 avec 10 buts en 12 rencontres.

Greenwood cartonne à l’OM ! Evidemment, les hommages pleuvent pour l’attaquant anglais de l’OM, notamment de la part de son entraineur. « Ne l’écrivez pas trop, mais je crois qu’il est vraiment en train de devenir un joueur complet » a récemment déclaré Roberto De Zerbi, qui a toujours été un grand fan de Greenwood. « Le Greenwood de l’an dernier suffisait déjà, mais s’il continue à passer des caps, c’est lui le premier qui en bénéficiera ».