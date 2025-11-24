Mercato : Le PSG veut «14-15 joueurs», la grande annonce officielle !

Axel Cornic

Présent lors des célébrations pour les 50 ans du centre de formation du Paris Saint-Germain, Luis Campos a répondu à plusieurs questions importantes. Et c’est notamment le cas concernant l’avenir du projet parisien ainsi que sur l’intégration des jeunes talents, comme cela a été le cas récemment avec Senny Mayulu.

A Paris, il n’y avait pas vraiment de place pour les jeunes, qui ont souvent dû partir pour poursuivre leur carrière. Mais la situation a radicalement changé. Avec Luis Enrique, plusieurs jeunes pousses ont fait leur trou au PSG, devenant comme Warren Zaïre-Emery ou encore Senny Mayulu des véritables options en équipe première.

« L'objectif ce n’est pas d’avoir deux joueurs par poste » Ces succès ont été célébrés ce lundi, avec l’anniversaire des 50 ans du centre de formation du PSG. Et c’était également l’occasion pour Luis Campos de donner quelques gros indices sur l’avenir du projet parisien. « L'objectif ce n’est pas d’avoir deux joueurs par poste, c’est d’avoir 14-15 joueurs déjà avec la compétence de jouer au PSG » a expliqué le directeur sportif du PSG.