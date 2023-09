Une star interpelle le PSG pour son avenir, il met les choses au point

Thibault Morlain

Formé au PSG, Mike Maignan n’a jamais réellement au sa chance avec le club de la capitale. Il a donc fait le choix d’aller exploser ailleurs. Parti d’abord au LOSC, l’international français s’est totalement révélé dans le nord de la France avant de rejoindre le Milan AC. Mais voilà que Maignan garde un lien particulier avec le PSG. Au point d'y revenir un jour ?

Si Mike Maignan fait aujourd’hui le bonheur du Milan AC, le PSG, son club formateur, reste toutefois dans un coin de sa tête. Récemment, il avouait d’ailleurs : « Je suis Parisien, mais aujourd’hui je suis sous contrat au Milan AC. Et pour le futur, on ne peut pas savoir ».



Les propos de Maignan « extrapolés » ?

En Italie, les propos de Mike Maignan ont fait énormément réagir. Pourrait-on le revoir au PSG ? Pour MilanNews , Fabio Fava, journaliste pour Eurosport , a confié : « À mon avis, seuls quelques mots ont été extrapolés, dans le cadre d'une discussion plus large ».

Le PSG a ce qu’il faut avec Donnarumma et Navas

A défaut de Mike Maignan, le PSG peut actuellement compter sur Gianluigi Donnarumma et Keylor Navas. Cet été, le Costaricain est finalement resté avec le club de la capitale. Courtisé par l’Arabie Saoudite, il aurait refusé, se contentant de ce rôle de numéro 2 à Paris. Et Luis Enrique ne serait d’ailleurs pas le plus malheureux de voir Navas continuer au PSG.