Une star échappe à Guardiola, le PSG va payer

Thomas Bourseau

Manchester City serait sur le point de témoigner du départ de Kyle Walker pour le Bayern Munich. Pour le remplacer, Pep Guardiola en pincerait pour Achraf Hakimi. Une offre XXL pourrait être soumise au PSG.

Depuis l’été 2017 et son arrivée en provenance de Tottenham, Kyle Walker est devenu indispensable aux yeux de Pep Guardiola. Le technicien espagnol de Manchester City n’a cessé de l’utiliser à son poste de prédilection qu’est latéral droit ou bien dans une défense à trois dans l’axe. Après avoir raflé un triple historique cette saison et six années à City, Walker aurait donné son accord au Bayern Munich pour y signer un contrat de deux saisons minimum selon la presse allemande.

Manchester City voulait garder Kyle Walker

Néanmoins, selon les informations de The Athletic, Pep Guardiola s’opposerait au départ de Kyle Walker après avoir déjà témoigné de l’arrivée libre de tout contrat d’Ilkay Gündogan au FC Barcelone. Le média anglais affirme que l’entraîneur et le club mancunien seraient plus qu’emballés par le fait de conserver Walker, mais son transfert au Bayern Munich serait en discussions actuellement en coulisses. Le PSG pourrait bien en pâtir.

Pep Guardiola et Achraf Hakimi prêts à travailler ensemble ?