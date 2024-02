Une star du Real Madrid balance sur son transfert avorté au PSG

Thibault Morlain

A 30 ans, Antonio Rüdiger fait aujourd'hui le bonheur du Real Madrid en défense centrale. Arrivé libre en provenance de Chelsea, l'Allemand a été un énorme coup pour les Merengue. Mais voilà que sa carrière aurait pu être totalement différente. En effet, Rüdiger avait une envie : rejoindre le PSG.

A l'été 2020, le PSG avait été plutôt calme sur le marché des transferts. En effet, le club de la capitale n'avait fait aucune folie, dépensant peu pour faire venir Sergio Rico, Danilo Pereira, Rafinha et Alessandro Florenzi. Pourtant, à cette époque, le PSG aurait pu réaliser un très gros coup en s'offrant les services d'Antonio Rüdiger, alors à Chelsea et qui a depuis rejoint le Real Madrid.



« Je voulais aller au Paris Saint-Germain »

C'est à l'été 2020 que tout aurait pu basculer pour Antonio Rüdiger. Venant de vivre des mois compliqués à Chelsea, l'Allemand veut partir et a une destination en tête : le PSG. « Je voulais partir. Je voulais aller au Paris Saint-Germain avec Thomas Tuchel. C'était mon souhait », a révélé Rüdiger pour Goal .

« Cela devrait probablement être comme ça »