Une star du RC Lens imite Mbappé, elle se fait allumer

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

A l'instar de Kylian Mbappé, Loïs Openda a pris la parole pour se prononcer sur son avenir. Courtisé par le RB Leipzig, l'attaquant du RC Lens a laissé entendre qu'il souhaitait passer à l'étape supérieure. Une sortie, qui a fortement agacé le journaliste Thibaud Vézirian. Ce vendredi, il n'a pas caché son agacement lors de l'un de ses lives.

21 buts et 4 passes décisives. Les chiffres ne mentent pas. Loïs Openda a réalisé une première saison solide au RC Lens. L'attaquant belge a permis à son équipe d'atteindre la Ligue des champions pour la première fois depuis plus de dix ans. Mais Openda veut plus et l'a fait savoir à la télévision belge, alors que certains médias évoquent un intérêt du RB Leipzig. « Pour l'instant, je suis un joueur du RC Lens. Je suis content et j'ai fait une bonne saison. Mais il ne faut pas oublier que je suis un joueur qui a de l'ambition. J'ai envie de jouer au plus haut niveau possible. Il faut donc aller dans les clubs qui jouent au plus haut niveau possible » a lâché le joueur.

Mbappé : Le PSG a tranché pour son transfert https://t.co/y2GAUMalRl pic.twitter.com/2Zdr1bgv8z — le10sport (@le10sport) June 14, 2023

« Le mec manque totalement de respect au RC Lens »

Pour Thibaud Vézirian, cette sortie, à la manière d'un Kylian Mbappé, n'aurait jamais dû avoir lieu. « Je milite pour que Lens vende Openda. Vendez le pour 35M€, et vite! Le mec manque totalement de respect au RC Lens. Afficher ses ambitions à la Mbappé c’est bien. Mais de l’autre côté du dois respecter ton club. Il y a une façon de faire. Ça m’attriste » a confié le journaliste de Twitch.

Il espère du lourd pour remplacer Openda