Une star du RC Lens annonce son prochain transfert ?

Parti à Nottingham Forrest en 2019, Brice Samba s'est révélé au grand jour en Angleterre. Au meilleur de sa forme, le portier de 29 ans a pris le risque de quitter un club au sein duquel il était épanoui pour rejoindre le RC Lens. Mais questionné sur son avenir, l'international français n'a pas fermé la porte à un départ en Premier League.

A 29 ans, il est le digne successeur de Seko Fofana, parti en Arabie Saoudite l'été dernier. Brice Samba fait figure de véritable leader au sein du vestiaire lensois. Appelé par Didier Deschamps ces dernières semaines, le portier a hérité du brassard de capitaine au sein de son club. Il faut dire que le gardien est une voix respectée en interne. Pourtant, Samba revient de loin. Il y a encore quelques années, il évoluait en deuxième division anglaise, sous les couleurs de Nottingham Forest. Un club qu'il a quitté par la grande porte, après trois années pleines et réussies.

Le RC Lens tient son nouveau patron, il jubile https://t.co/woTAQZ60M1 pic.twitter.com/DRG8yhYQID — le10sport (@le10sport) November 28, 2023

« J'avais quitté la France sur un petit goût d'inachevé »

Avant de retourner en Angleterre pour défier Arsenal ce mercredi en Ligue des champions, Samba est revenu sur son arrivée au RC Lens. « Mes coéquipiers m'ont dit : "Tu es fou, tu es adulé dans cette ville, limite tu ne paies plus rien si tu vas manger quelque part, pourquoi tu partirais ?". Mais c'était un choix. J'avais quitté la France sur un petit goût d'inachevé, je voulais montrer, je me sentais prêt à revenir au pays. Le relationnel avec Franck Haise et Florent Ghisolfi a aussi joué » a déclaré Samba.

Samba ouvre la porte à un départ