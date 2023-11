Un joueur de Deschamps signe au RC Lens, il déballe tout

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Parti de France par la petite porte en 2019, Brice Samba est parvenu à prendre sa revanche et à relever la tête après un passage réussi à Nottingham Forrest. Le portier estime qu'il a fait le bon choix en signant pour le RC Lens, malgré son passage réussi en Angleterre. D'ailleurs, son retour en France lui a permis de découvrir la Ligue des champions et la sélection.

La carrière de Brice Samba n'a pas été linéaire. Remercié par l'OM en 2017, le portier s'est retrouvé au plus bas avant de retrouver un second souffle en Angleterre. Son passage à Nottingham Forrest lui a permis de se relancer et de retrouver la Ligue 1. Durant l'été 2022, Samba décidait de signer avec le RC Lens. Un choix qui avait surpris certains de ses coéquipiers en Angleterre.





Samba justifie son arrivée au RC Lens

« Mes coéquipiers m'ont dit : "Tu es fou, tu es adulé dans cette ville, limite tu ne paies plus rien si tu vas manger quelque part, pourquoi tu partirais ?". Mais c'était un choix. J'avais quitté la France sur un petit goût d'inachevé, je voulais montrer, je me sentais prêt à revenir au pays. Le relationnel avec Franck Haise et Florent Ghisolfi a aussi joué. Y retourner un jour ? Pourquoi pas... Pourquoi pas découvrir la Premier League si l'opportunité vient ? Je ne fermerai pas la porte » a lâché Samba. Mais le gardien ne regrette pas sa décision. Grâce à ses prestations au RC Lens, il a pu découvrir la Ligue des champions, mais aussi l'équipe de France.

« Je ne me suis pas affolé »