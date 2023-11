OL : Il réclame le départ de Grosso en direct !

Hugo Chirossel

Arrivé en septembre dernier pour succéder à Laurent Blanc, Fabio Grosso n’a pas réussi à redresser la barre à l’OL. Les Gones sont toujours bons derniers de Ligue 1 et n’ont obtenu qu'une seule victoire depuis le début de la saison. Pour Jérôme Rothen, il y a une cassure entre le technicien italien et son vestiaire et tout porte à croire qu’il ne sera plus là très longtemps.

L'OL prépare déjà la succession de Fabio Grosso. Comme indiqué par L'Équipe , plusieurs noms sont sur la liste des dirigeants lyonnais s’ils venaient à se séparer du technicien italien, nommé entraîneur il y a seulement deux mois. Alors que Fabio Grosso est sous contrat jusqu’en juin 2024, Jérôme Rothen ne le voit pas durer jusque-là.

«Tu ne sens pas les joueurs soudés derrière leur entraîneur»

« Tu ne sens pas les joueurs soudés derrière leur entraîneur. Est-ce qu’un autre entraîneur ferait mieux à l'OL ? Il ne ferait pas pire déjà, c’est clair et net. Moi je ne reviens pas sur toutes les infos que j’avais pu sortir il y a quelques semaines, mais tout se confirme. Ceux qui ont dit ‘il a été trop loin’ (Rothen sur Grosso, NDLR), à l’arrivée ça se confirme. Tu ne sens pas les joueurs soudés derrière leur entraîneur, sinon tu ne montres pas de telles attitudes par moments. On les voit amorphes physiquement, amorphes techniquement… Il n’y a rien dans cette équipe », a déclaré Jérôme Rothen, dans Rothen s’enflamme sur RMC .

«Il n’y a rien»