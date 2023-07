Une star du PSG lâche sa réponse pour son transfert

Thibault Morlain

Alors que le PSG a déjà acté les renforts de 6 recrues sur ce mercato estival, ça va encore bouger chez les champions de France. Dernièrement, il a notamment été expliqué que Luis Enrique pourrait chercher à recruter un gardien pour concurrencer Gianluigi Donnarumma. Mais visiblement, il n’y aurait rien à craindre pour l’Italien.

Avec l’accident de Sergio Rico, le PSG se voit dans la nécessité de recruter un nouveau gardien pour faire la paire avec Gianluigi Donnarumma. Mais quel profil choisir ? Un véritable numéro 2 ? Un numéro 1 bis pour installer une concurrence avec l’Italien ? Luis Enrique, nouvel entraîneur du PSG, opterait visiblement pour cette seconde option et différents noms circulent déjà.

Pas de départ prévu pour Donnarumma

Et si cela avait également un impact sur l’avenir de Gianluigi Donnarumma ? Au cours des dernières semaines, certains ont évoqué la possibilité que l’Italien quitte le PSG. Il n’en serait finalement rien. Selon les informations de The Athletic , Donnarumma est heureux à Paris et il n’est pas question pour lui de chercher un autre club.

Le PSG rassure son gardien

De plus, Gianluigi Donnarumma aurait également été rassuré par le PSG à propos de son avenir. En effet, le média britannique explique que Luis Campos aurait confirmé à l’Italien qu’il faisait toujours partie des plans du club de la capitale.