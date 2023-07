Luis Enrique amorce une révolution, du lourd se prépare au PSG

Alexis Brunet

Depuis quelques jours maintenant, Luis Enrique a pris les rênes du PSG. L'Espagnol prend la succession de Christophe Galtier, et il a déjà en tête des choix forts. L'ancien coach du FC Barcelone souhaiterait changer beaucoup de choses, et notamment au niveau des gardiens ou cela pourrait très vite bouger.

Alors que Christophe Galtier s'était engagé pour deux saisons en 2021 avec le PSG, le club de la capitale a décidé cet été de couper court à la relation. Les deux parties se sont donc séparées il y a peu, et Luis Enrique est venu remplacer le tacticien français. À peine arrivé, l'Espagnol veut faire beaucoup de changements à Paris, et il pourrait commencer par le poste de gardien de but.

Enrique veut concurrencer Donnarumma

Selon les informations de Sports Zone , Luis Enrique souhaite un gardien numéro un bis pour concurrencer Gianluigi Donnarumma. Il aurait soufflé les noms d'Unai Simon et David Raya aux oreilles de Luis Campos. Le Portugais lui aimerait placer au PSG, Diogo Costa, portier du FC Porto, et client de Jorge Mendes. Il faudra donc régler le cas de Keylor Navas. Le Costaricien est revenu à Paris après son prêt à Nottingham Forest, mais il ne devrait pas se satisfaire d'une place de numéro deux.

Lloris n'est pas dans les plans de Luis Enrique