Une star du Mondial confirme des discussions avec le PSG

Sergio Rico est éloigné des terrains pour une durée indéterminée en raison d'un grave accident de cheval. Pour pallier cette absence, le PSG a souhaité recruté un gardien, Arnau Tenas. Mais avant de jeter son dévolu sur l'Espagnol, le club avait contacté Yassine Bounou. Le portier marocain est revenu sur les discussions avec le PSG.

Le PSG a eu besoin de remplacer Sergio Rico, passé à deux doigts de la mort après une grave chute en cheval. Le club a jeté son dévolu sur Arnau Tenas, aujourd'hui troisième gardien derrière Gianluigi Donnarumma et Keylor Navas. Mais avant de miser sur l'Espagnol, le PSG avait sondé Yassine Bounou, révélé lors du dernier Mondial au Qatar. Un transfert qui n'a pu aller à son terme. Lors d'un entretien accordé à Foot Mercato, le gardien marocain est revenu sur l'intérêt du PSG.

Bounou lâche ses vérités sur les contacts avec le PSG

« Concernant Paris, le Real Madrid où le Bayern Munich, oui il y a eu des contacts avec ces trois clubs là pendant le mercato. Ce que je peux vous dire, c’est que j’étais l’une des options pour ces clubs. Mais comme vous savez, dans le football, ça ne dépend pas juste de moi. Il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte pour que ça se fasse, ou pas. J’ai la chance aujourd’hui d’être dans un club comme Al-Hilal, ou je suis content, et où surtout j’étais leur option principale. Donc, je ressens la responsabilité de lui donner le maximum » a lâché Bounou. Finalement, le gardien a décidé de s'envoler pour l'Arabie Saoudite. Un choix qu'il ne regrette aucunement.

« Al-Hilal a démontré son envie de m’avoir »