Une star de l'OM reçoit une offre étonnante

Hugo Chirossel

En quête de son prochain entraîneur, l’OM doit également gérer la prolongation d’Alexis Sanchez. Ce dernier arrive au terme de son contrat et Pablo Longoria est déjà passé à l’action pour le prolonger. Mais l’international chilien aurait d’autres propositions. Il en a notamment reçu une en provenance de la Kings League, une compétition créée par Gerard Piqué et le streamer Ibai Llanos.

Comme souvent avec Pablo Longoria, le mercato estival de l’OM s’annonce très mouvementé. La priorité des dirigeants marseillais est de trouver un nouvel entraîneur, à la suite du départ d’Igor Tudor. Un dossier qui pourrait en débloquer un autre, celui de la prolongation d’Alexis Sanchez. Auteur d’une bonne première saison avec l’OM, au cours de laquelle il a inscrit 18 buts toutes compétitions confondues, l’international chilien a déjà une offre de prolongation sur la table.

L’OM est passé à l’action pour Sanchez

« Avec Alexis Sanchez, on est à l'écoute, les discussions ont commencé de façon positive. On est maintenant dans une conversation. C'est ce qu'on s'était dit. On lui a proposé un meilleur salaire que ce qu'il avait cette saison. On est d'accord pour dire qu'il a un niveau international. Très haut. Il nous a apporté beaucoup de choses. Après il y a donnée économique, ça pose la question pour beaucoup de joueurs en Europe. Je crois qu'il s'est senti aimé et respecté. Suis-je confiant ? Tous les deux, on est à l'écoute. La discussion a débuté de façon positive », a confié Pablo Longoria lundi dernier en conférence de presse.

Sanchez recale la Kings League