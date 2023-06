L’OM peut trembler, ça se bouscule pour sa star

Alexis Brunet

L'Olympique de Marseille a fini troisième de Ligue 1. Les partenaires de Chancel Mbemba devront donc encore se démener un peu pour obtenir une place en Ligue des Champions. Cela serait un vrai plus pour le mercato marseillais, afin de convaincre certains joueurs de rallier la Cannebière. Cela pourrait aussi être un vrai argument pour faire prolonger certains joueurs. C'est le cas pour Alexis Sanchez, qui est très courtisé.

Encore une fois, l'OM va devoir tout reconstruire cet été. Après Jorge Sampaoli, c'est Igor Tudor qui ne fera pas plus d'une saison dans le sud de la France. Le Croate l'a annoncé lors d'une conférence de presse qui s'est tenue le 1er juin. Il y a des chances pour qu'il rebondisse en Italie et plus précisément du côté de la Juventus de Turin. Pablo Longoria va donc devoir vite trouver le nouveau coach marseillais, afin d'obtenir une qualification pour la Ligue des Champions.

De nombreuses rumeurs pour le futur coach marseillais

Comme d'habitude, après une telle annonce, les rumeurs vont bon train sur le potentiel successeur de Tudor. Paulo Fonseca ou encore Franck Haise ont été annoncés dans le viseur marseillais. C'est le cas aussi pour Marcelino, l'ancien coach de l'Athletic Bilbao, aujourd'hui libre. Qu'importe le prochain technicien qui débarquera à Marseille, il y a des chances pour que celui-ci doive composer sans Alexis Sanchez.

Alexis Sanchez est suivi par beaucoup de clubs