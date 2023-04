Une star de l’OM est à la peine, le coupable est désigné

Thomas Bourseau

Jonathan Clauss n’y arrive plus à l’OM. De quoi alimenter les rumeurs sur son avenir, mais aussi sur son utilisation de la part d’Igor Tudor. Pour Jérôme Rothen, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille a une grande part de responsabilité.

Jonathan Clauss est à la peine à l’OM et ce, depuis sa non-sélection en équipe de France pour la Coupe du monde au Qatar. Un coup de massue pour l’international français qui avait pourtant pris part aux deux rassemblements des Bleus avant le Mondial comme il l’avait lui-même reconnu en interview pour Canal+ après la compétition.

«T’attends un transfert, tu veux partir ?»

Cependant, quelques mois sont passés et Jonathan Clauss n’est pas encore revenu à son meilleur niveau. L’occasion pour Daniel Riolo de s’en prendre à lui sur les ondes de RMC dimanche soir après le nul de l’OM à Lorient (0-0). « Clauss a mal pris sa non-sélection à la Coupe du monde. Bon, ok très bien c’était en décembre on est au mois d’avril, tu vas revenir ou tu vas pas revenir ? T’attends un transfert, tu veux partir ? Je ne comprends pas ».

Pour Rothen, Tudor est partiellement responsable de la méforme de Clauss