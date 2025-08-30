Une star de l’OM annonce son transfert sur TF1, «c’est allé très loin» !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Joueur de l’OM de 2005 à 2007, Franck Ribéry aurait pu partir après seulement une saison à Marseille. En effet, à l’été 2006, sur le plateau du 20h de TF1, le Marseillais annonce sa volonté de partir pour rejoindre l’OL. Un coup de tonnerre sur lequel est revenu Julien Fournier, lui qui était secrétaire général de l’OM à cette époque.

« Mon souhait c'est de quitter Marseille. Je souhaite partir parce que j'ai envie de gagner d'autres choses ». A l’été 2006, c’est sur le plateau du 20h de TF1 que Franck Ribéry avait fait part de son intention de quitter l’OM. Une annonce complètement lunaire que le club phocéen avait finalement réussi à bien gérer. En effet, malgré cette envie d’ailleurs, Ribéry était reparti pour une saison à Marseille, avant de finalement partir en 2007.

« C’est allé très loin » Secrétaire général de l’OM à l’époque, Julien Fournier est revenu sur cette annonce de Franck Ribéry. Ainsi, dans des propos accordés à L’Equipe, il a expliqué : « J’étais dans le bureau de Pape Diouf. On a mis le journal de 20 heures où Franck était invité. On l’entend dire qu’il veut partir à Lyon pour jouer avec des grands joueurs. C’est allé très loin, c’est passé par beaucoup de discussions mais finalement, il est resté un an de plus et il a fait une grande saison ».