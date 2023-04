Une star a vécu un véritable calvaire au PSG, elle se lâche

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

L'arrivée de Gianluigi Donnarumma durant l'été 2021 lui a fait du mal. Alors solidement installé dans les cages, Keylor Navas avait été contraint d'affronter la concurrence de son jeune coéquipier, qui est vite parvenu à lui prendre sa place. Une situation délicate pour le portier, prêté cette saison à Nottingham Forest.

Arrivé au PSG en septembre 2019, Keylor Navas a fait le job dans les cages. Ce qui n'a pas empêché Leonardo de recruter Gianluigi Donnarumma en 2021. Une arrivée, qui allait chambouler l'aventure parisienne du portier costaricien. Vite distancé par son jeune coéquipier, Navas a joué le rôle de doublure. Une situation sur laquelle il est revenu ce dimanche.

« La situation que je vivais à Paris ne me plaisait pas »

« La situation que je vivais à Paris ne me plaisait pas. Je voulais sentir que l’équipe voulait de moi. Je me sentais toujours en bonne condition pour jouer. Quand j’étais à Paris, personne ne pouvait dire que je posais des problèmes. Que je ne m’entraînais pas, ou que je ne travaillais pas bien. Au contraire, je voulais aider. Je voulais m’entraîner encore plus et démontrer que je pouvais jouer. Mais malheureusement je n’en ai pas eu l’opportunité » a déclaré Navas dans un entretien accordé à Canal +.

Navas croit encore en ses chances