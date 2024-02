Une star a trop traîné, l’OM a fermé la porte !

Thomas Bourseau

A l’OM, Alexis Sanchez semblait comblé et aurait pu continuer de régaler les supporters du club phocéen. Seulement voilà, le Chilien s’est trop fait prier aux yeux de Pablo Longoria au moment de prendre la décision de prolonger ou non son contrat à l’Olympique de Marseille. Et lorsqu’elle fut prise, c’était déjà trop tard puisque le projet sportif avait pris un virage diamétralement opposé à celui d’Igor Tudor avec Marcelino.

Alexis Sanchez a fait le bonheur des supporters de l’OM au cours de la saison dernière. Relancé par Pablo Longoria après un passage compliqué à l’Inter, l’attaquant chilien semblait avoir trouvé son nouveau chez soi dans la cité phocéenne. Néanmoins, sa situation contractuelle avait jeté un froid sur sa continuité à l’Olympique de Marseille, son contrat étant programmé à expirer pour juin 2023.

Alexis Sanchez a eu une offre de contrat entre les mains

Pendant de longues semaines, le feuilleton Alexis Sanchez a animé le mercato estival de l’OM. En parallèle, il était question d’intérêts en Arabie saoudite pour l’ex-star d’Arsenal et du FC Barcelone notamment. Cependant, la réponse trop tardive de Sanchez à la proposition de prolongation de contrat de l’OM n’a pas joué en sa faveur. « Avant le changement d’entraîneur, on a proposé un nouveau contrat à Alexis Sanchez ». a confié Pablo Longoria en interview pour So Foot, expliquant par la suite clairement que l’arrivée de Marcelino a changé son destin à Marseille.

«Marcelino voulait jouer un football ordonné et basé sur la contre-attaque»