Une star a signé - PSG : Le discours de l'entraîneur qui a tout fait basculer

Rupture avec le PSG le mercato suivant le sacre en Ligue des champions pour Gianluigi Donnarumma. Remplacé dans les buts parisiens par Lucas Chevalier, le portier italien a pris la direction de Manchester City en s'engageant en faveur de City grâce à la présence de Pep Guardiola sur le banc de touche. Avant sa première, il balance sur sa décision.

Ce dimanche 14 septembre, Gianluigi Donnarumma va pour la première fois en quatre ans disputer un match avec une autre tunique que celle du PSG en club. En effet, de par la volonté de Luis Enrique d'emprunter une autre voie pour la question des gardiens au Paris Saint-Germain avec la recrue Lucas Chevalier, Donnarumma a été incité à aller voir ailleurs. Le champion d'Europe s'est envolé pour Manchester City contre un chèque de 30M€ lors de la dernière ligne droite du mercato.

«Etre autant désiré par monsieur Guardiola est une grande source de fierté» Troquer le maillot du PSG pour celui de Manchester City n'a pas été si difficile que ça grâce... à l'entraîneur des Skyblues : Pep Guardiola. « Je pense que son historique parle de lui-même. Etre autant désiré par monsieur Guardiola est une grande source de fierté. C'est une émotion indescriptible. Je ne peux pas l'expliquer ».