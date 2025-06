Une star à Paris : Le coup de génie du PSG !

Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Il y a 14 ans débutait la grande aventure QSI au PSG qui a débouché sur un sacre en Ligue des champions. Une promesse enfin tenue et effectuée par Nasser Al-Khelaïfi dès le début du projet au moment de convaincre Javier Pastore, star montante du football à l'époque, de choisir le Paris Saint-Germain plutôt que la concurrence comme Chelsea.

Le 31 mai 2011, une annonce allait chambouler les quotidiens des supporters du PSG . Trois ans après le sauvetage à la dernière journée du club de la capitale qui évitait de peu la relégation en Ligue 2 , le Paris Saint-Germain passait sous pavillon qatari. Et pour la première grosse signature de l'ère QSI , le directeur sportif de l'époque, à savoir Leonardo , validait une opération XXL à 42M€ : le transfert de Javier Pastore .

«Aujourd'hui on est ici et dans deux trois, quatre ans on doit réussir à être le meilleur club d'Europe»

Pour ce dossier, le président Nasser Al-Khelaïfi en personne s'impliquait dans les discussions en faisant au passage une grande promesse à la jeune pépite de tout juste 21 ans qui évoluait alors à Palerme. « L'objectif était le projet que le président Nasser m'avait montré au moment où je suis allé parler avec lui. Il m'a dit « écoutes, aujourd'hui on est ici et dans deux trois, quatre ans on doit réussir à être le meilleur club d'Europe »».

Outre la projection de gloire européenne, c'est le discours autour du développement du club qui a retenu l'attention de Javier Pastore comme révélé par le principal intéressé à Histoires de Parisiens. « Ca, faire un centre d'entraînement, un stade plus grand et plein de choses. J'arrive à 20 ans, j'avais commencé ma carrière en Europe. J'avais été très bon à Palerme et je pensais que ça serait une marche supplémentaire au PSG ».