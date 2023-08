Une offre de 15M€ est programmée, ça ne va pas plaire au PSG

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2027 avec le PSG, Hugo Ekitike ne serait plus du tout désiré par sa direction. Poussé dehors par le club parisien, l'attaquant de 21 ans serait suivi de près par l'AC Milan. Mais alors qu'Hugo Ekitike serait jugé trop cher, les Rossoneri s'apprêteraient à formuler une offre de 15M€ pour Mehdi Taremi.

Depuis l'ouverture du marché des transferts, le PSG a frappé un grand coup. En effet, Luis Campos a bouclé dix signatures au total : Arnau Tenas, Milan Skriniar, Lucas Hernandez, Cher Ndour, Manuel Ugarte, Xavi Simons (prêté dans la foulée au RB Leipzig), Marco Asensio, Kang-In Lee, Ousmane Dembélé et Gonçalo Ramos.

Ekitike trop cher pour l'AC Milan ?

En plus de Gonçalo Ramos, qui a récupéré le numéro 9, le PSG aimerait finaliser le transfert d'un deuxième avant-centre cet été. Dans cette optique, le club de la capitale s'activerait en coulisses pour convaincre l'Eintracht Francfort de vendre Randal Kolo Muani avant le 1er septembre, date de la fin du mercato en France. Et alors qu'un nouveau buteur est attendu au PSG, Hugo Ekitike serait poussé vers la sortie. Et cela tombe plutôt bien, puisque l'AC Milan serait prêt à profiter de l'aubaine pour recruter le numéro 44 parisien. Toutefois, à en croire les dernières informations de Calciomercato.com , les demandes d'Hugo Ekitike et du PSG refroidiraient la direction lombarde. Par conséquent, le club basé à San Siro pourrait finalement se tourner vers Mehdi Taremi (FC Porto). D'ailleurs, une offre serait déjà programmée pour le buteur iranien de 31 ans.

L'AC Milan va frapper pour Taremi