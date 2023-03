«Une obsession négative» : Le Qatar a tout faux avec le PSG

Thomas Bourseau

Le PSG court derrière la première Ligue des champions de son histoire depuis l’arrivée des Qataris en 2011. Pour autant, cette volonté a viré à l’obsession selon deux légendes du PSG qui ont pointé du doigt ce problème qui devient très handicapant pour le développement du Paris Saint-Germain.

A l’été 2011, le PSG est passé sous pavillon qatari. Et dès le lancement du projet QSI, il était annoncé par le président Nasser Al-Khelaïfi que l’objectif à moyen terme était de gagner la Ligue des champions, trophée que le club de la capitale n’a jamais remporté. Chaque année, la pression monte. A chaque recrutement effectué par le PSG, il y a les retombées liées aux performances du club en Ligue des champions. Et à l’arrivée de chaque nouvel entraîneur, c’est la même rengaine avec l’objectif C1 ou la porte.

Maxwell regrette le problème obsessionnel du PSG avec la Ligue des champions

Joueur du PSG de 2012 à 2017 puis coordinateur sportif de 2017 à 2019, Maxwell connaît bien le PSG version QSI et s’est longuement confié à Canal+ sur cette obsession vis-à-vis de la Ligue des champions, qui est devenu un véritable problème de fond. « L’échec du PSG en Ligue des champions ? Il y a deux choses, je pense qu’il y a cette obsession qu’est une ambition. C’est bien parce que tous les joueurs et les coachs ont envie de gagner la Ligue des champions. Il y a une obsession qui devient négative à Paris ».

«Il faut construire je pense une équipe avec une cohérence»

Pour le Canal Champions Club , Maxwell qui a remporté la C1 au FC Barcelone en 2011, estime qu’il faut construire un vestiaire cohérent pour parvenir à cet objectif. « C’est tellement difficile de la gagner, donc il faut construire je pense une équipe avec une cohérence. On a eu plein de directeurs sportifs et plein de groupes de joueurs différents, mais il faut construire quelque chose (…) Pourquoi Paris n’arrive pas à gagner ? Quand tu participes avec des équipes qui sont déjà prêtes à gagner la Ligue des champions, c’est normal d’être le plus compétitif possible. C’est déjà dans la tête du joueur, dans la philosophie du club. A Paris, c’est un peu trop. Ça en parle déjà en début de saison même avant de savoir l’effectif que tu auras et même sans jouer un match de poule. Je pense qu’il y a un peu trop de discussions, un peu trop d’obsession. Je suis convaincu et sûr que cette joie arrivera pour le public et le club et ça soulagera le projet aussi ».

«Cette impatience qui mûrit au fil des années se traduit par des remontada»