Une nouvelle star à l’OM, la condition est posée

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Avec les recrutements de Pierre-Emerick Aubameyang et d'Iliman Ndiaye, l'OM n'a plus nécessairement besoins de renforts offensifs. Comme annoncé par Pablo Longoria en conférence de presse ce jeudi, le club marseillais ne recrutera pas d'attaquants lors de cette seconde partie de mercato estival, à moins d'un départ. Une annonce, qui scelle l'avenir d'Alexis Sanchez.

Pablo Longoria ne s'en cachait pas. La prolongation d'Alexis Sanchez était devenue l'une de ses principales préoccupations. Le président de l'OM avait proposé un nouveau contrat à son entourage, mais aucune réponse positive n'a été livrée.

Il est de retour à l’OM, «beaucoup d’émotions» https://t.co/Ap3cpoIo4m pic.twitter.com/9ss3fMu4QK — le10sport (@le10sport) August 4, 2023

Alexis Sanchez s'éloigne de l'OM

Entre temps, Longoria a décidé de changer le visage de son secteur offensif. Iliman Ndiaye et Pierre-Emerick Aubameyang ont débarqué, et ont relégué le dossier Alexis Sanchez au second plan. Aujourd'hui, l'international chilien ne figure plus dans les plans de l'OM. Il faudra espérer un départ pour voir ce dossier revenir au premier plan.

« On est complets sauf s'il y a des départs »