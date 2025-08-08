Une légende du PSG appelle l'OM, la surprise est totale !

Légende du PSG où il a évoluait entre 1992 et 1995, George Weah a toutefois également évolué à l'OM. En novembre 2000, le Ballon d'Or 1995 signe effectivement à Marseille où il restera jusqu'à la fin de la saison. Et selon Marcel Dib, qui était alors le directeur sportif du club phocéen, c'est bien le joueur lui-même qui l'avait appelé pour signer.
En novembre 2000, alors que le début de saison est très compliqué, l'OM boucle la signature de George Weah, alors âgé de 34 ans. Un énorme coup pour les Marseillais qui enrôlaient ainsi un Ballon d'Or. Mais contre toute attente, c'est bien l'ancien attaquant du PSG qui appelé les Marseillais comme le raconte Marcel Dib, alors directeur sportif de l'OM.
George Weah appelle l'OM pour son transfert
« C'est lui qui m'a contacté. Il m'a dit : ''Je sais que vous cherchez un attaquant. Comme la première fois je devais signer et que ça s'est mal passé, je viens.'' Il se sentait un peu redevable. Un an plus tôt (janvier 2000), il m'avait donné sa parole pour venir de l'AC Milan, mais au dernier moment il avait rejoint Chelsea. Les résultats étaient mauvais et quelques supporters étaient montés à la Commanderie. Alors, il avait fait marche arrière », révèle-t-il dans les colonnes de L'EQUIPE.
Directeur sportif de l'OM à l'époque, Marcel Dib se livre d'ailleurs sur la personnalité exceptionnelle de George Weah : « Une personne très, très simple. Mais aussi un leader, un grand frère, qui avait toujours les mots pour calmer les choses dans le vestiaire alors qu'on était en pleine turbulence à son arrivée. » Un avis d'ailleurs partagé par l'ancien gardien de l'OM, Stéphane Trévisan : « C'était un mec super positif, joyeux et qui communiquait beaucoup d'envie. Tu sentais qu'il avait connu des choses vraiment au-dessus mais il s'est mis dans une forme de simplicité pour amener son expérience et essayer de tirer tout le monde vers le haut. En plus, il était vraiment abordable, humble ».