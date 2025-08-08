Une légende du PSG appelle l'OM, la surprise est totale !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Légende du PSG où il a évoluait entre 1992 et 1995, George Weah a toutefois également évolué à l'OM. En novembre 2000, le Ballon d'Or 1995 signe effectivement à Marseille où il restera jusqu'à la fin de la saison. Et selon Marcel Dib, qui était alors le directeur sportif du club phocéen, c'est bien le joueur lui-même qui l'avait appelé pour signer.

En novembre 2000, alors que le début de saison est très compliqué, l'OM boucle la signature de George Weah, alors âgé de 34 ans. Un énorme coup pour les Marseillais qui enrôlaient ainsi un Ballon d'Or. Mais contre toute attente, c'est bien l'ancien attaquant du PSG qui appelé les Marseillais comme le raconte Marcel Dib, alors directeur sportif de l'OM.

George Weah appelle l'OM pour son transfert « C'est lui qui m'a contacté. Il m'a dit : ''Je sais que vous cherchez un attaquant. Comme la première fois je devais signer et que ça s'est mal passé, je viens.'' Il se sentait un peu redevable. Un an plus tôt (janvier 2000), il m'avait donné sa parole pour venir de l'AC Milan, mais au dernier moment il avait rejoint Chelsea. Les résultats étaient mauvais et quelques supporters étaient montés à la Commanderie. Alors, il avait fait marche arrière », révèle-t-il dans les colonnes de L'EQUIPE.