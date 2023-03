Une incroyable projet est proposé à Messi, grosse frayeur au PSG

Axel Cornic

L’un des gros dossiers de cette fin de saison concerne l’avenir de Lionel Messi, qui à bientôt 36 ans se retrouve à seulement quelques semaines de la fin de son contrat. Selon nos informations le Paris Saint-Germain souhaite le prolonger, mais la récente élimination en Ligue des Champions pourrait changer pas mal de choses, avec Messi qui pourrait d’ailleurs se voir proposer d’autres projets très alléchants.

Ou jouera Lionel Messi la saison prochaine ? Après une première saison assez compliquée au PSG, la star argentine semble avoir retrouvé son véritable niveau... mais les Parisiens pourraient ne pas en profiter encore très longtemps ! Son contrat se termine en effet le 30 juin prochain et pour le moment, aucun accord ne semble être en vue.

«Encore une saison galère», le fiasco est total pour le PSG https://t.co/68CK2bpndI pic.twitter.com/fC1vW4ViF0 — le10sport (@le10sport) March 14, 2023

Le PSG souhaite prolonger Messi, mais...

Nous vous avons expliqué sur le10sport.com que le PSG souhaite poursuivre l’aventure avec Messi, tout comme avec Sergio Ramos qui est lui aussi en fin de contrat. Il faudra toutefois composer avec le fair-play financier et il est fort à parier qu’une prolongation de Messi pourrait tomber qu’en cas de départ d’une des deux autres stars de la MNM, c’est à dire Kylian Mbappé ou Neymar. D’ailleurs, plusieurs sources ont annoncé la fin du trio magique du PSG.

Un rôle d’ambassadeur pour le Mondial 2026 ?