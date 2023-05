Une incroyable demande de transfert au PSG ? Le patron tranche

Thomas Bourseau

Marco Verratti a certes prolongé son contrat au PSG jusqu’en juin 2026 en décembre dernier. Néanmoins, l’atmosphère actuelle entourant le club parisien et le traitement de Neymar et de Lionel Messi notamment l’inciterait à éventuellement changer d’air. Le président du PSG s’y refuserait, mais Luis Campos ne partagerait pas cette position.

À l’approche du mercato estival, il semblerait que ça s’agite déjà particulièrement en coulisse. En effet, Lionel Messi devrait quitter le PSG. Depuis sa suspension temporaire pour sa visite non autorisée en Arabie saoudite, il semble que son avenir au Paris Saint-Germain ne fasse plus aucun doute. Alors que le PSG aimerait démanteler la MNM comme RMC Sport l’a affirmé à plusieurs reprises ces dernières semaines, Neymar pourrait lui aussi prendre la porte. C’est du moins la volonté affichée par la direction du Paris Saint-Germain et plus particulièrement celle du conseiller football Luis Campos selon Foot Mercato.

Messi - Neymar : Le PSG a pris une décision hallucinante https://t.co/pAmt3oHwv4 pic.twitter.com/kPMhkZ8ZjS — le10sport (@le10sport) May 6, 2023

Neymar et Messi poussés vers la sortie, Verratti prêt à partir ?

Et maintenant ? À en croire les informations divulguées par L’Équipe , Marco Verratti n’apprécierait pas vraiment les traitements actuels de Lionel Messi et de Neymar par la direction du PSG pour le premier et par les supporters du club pour le Brésilien, n’auraient pas laissé insensible celui qui est surnommé Le Petit Hibou . Au point qu’un certain ras-le-bol inciterait l’Italien à se poser des questions sur sa propre continuité au PSG bien qu’il ait signé une prolongation de contrat le liant au club jusqu’en juin 2026. Cependant, il se pourrait que tout le monde au Paris Saint-Germain ne soit pas spécialement pour un éventuel départ de Verratti.

Al-Khelaïfi ne veut rien savoir et refuse de vendre Verratti, Campos ne partage pas ce sentiment