«Une immense carrière», il annonce du lourd pour la prochaine signature du PSG

A seulement 18 ans, Warren Zaïre-Emery impressionne au milieu de terrain. D’ailleurs, et comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité, tout est bouclé pour la prolongation de l’international Français au PSG. Adjoint de Didier Deschamps en équipe de France, Guy Stéphan prédit une longue et grande carrière au natif de Montreuil.

Formé au PSG, Warren Zaïre-Emery va s’engager dans la durée au sein du club de la capitale. Le 6 décembre dernier, le10sport.com vous révélait en exclusivité qu’un accord total était présent entre le joueur de 18 ans et le club pour une prolongation de longue durée. Un gros coup sécurisé par la direction du PSG, qui dispose d’un talent générationnel au niveau de son entrejeu.

« Il est parti pour faire une immense carrière »

Interrogé par FranceInfo , l’adjoint de Didier Deschamps en équipe de France, Guy Stéphan, témoigne : « Faire ça à 17 ans… Bon, il vient d'avoir 18 ans, mais il était déjà international à 17. C’est un milieu de terrain avec un gros volume de jeu, capable de "griffer". Quand je dis "griffer", c'est être capable d'aller chercher la balle dans les pieds de l'adversaire, de faire des contrôles orientés, d’orienter vite vers l’avant. En plus c’est quelqu'un de très agréable, quelqu'un qui est à l'écoute. Il est parti pour faire une immense carrière » .

