Une folie réclamée à l'OM pour un transfert

Florian Barré

En fin de contrat en juin prochain à Crystal Palace, Wilfried Zaha aurait été proposé à l’OM. L’attaquant ivoirien viserait une nouvelle aventure après 13 saisons passées en Angleterre et pourrait donc rejoindre la France. Problème, son salaire est conséquent et le club phocéen pourrait avoir du mal à satisfaire l’enfant de Londres.

En réalisant une saison de haute volée, l’OM attise les intérêts. 2e de Ligue 1 à huit points du PSG, le club phocéen visera certainement encore mieux la saison prochaine et pour mettre toutes les chances de son côté, Pablo Longoria est déjà à l’écoute de ce qui se passe sur le mercato.

PSG : Mbappé débute les contacts pour un transfert à 100M€ https://t.co/qmf1IXDMjV pic.twitter.com/8vIwzH32VF — le10sport (@le10sport) April 28, 2023

L’OM va devoir sortir le chéquier

Le président de l’Olympique de Marseille serait notamment intéressé par le profil de Wilfried Zaha qui arrive au bout de son bail avec Crystal Palace. Mais selon RMC, s’il devrait passer à l’action, Longoria devra se montrer toutefois particulièrement convaincant puisque les prétentions salariales de l’Ivoirien sont dans les standards de ce qui se fait en Premier League.

La concurrence est rude pour l’OM

Par ailleurs, Crystal Palace, qui souhaite garder Zaha dans ses rangs encore quelque temps, aurait proposé à son attaquant le double de son salaire actuel. Si l’OM aura du mal à finaliser le deal, l’international ivoirien pourrait malgré tout rejoindre la Ligue 1 et plus précisément le PSG, plus apte à négocier ce genre de transfert.