Une fake news est dénoncée sur le transfert de Benzema

L’hiver dernier, Cristiano Ronaldo a ouvert la voie en Arabie Saoudite. Désormais, le championnat local est le nouvel Eldorado du football mondial et les stars ne cessent d’affluer. La liste est aujourd’hui très longue et Karim Benzema fait notamment partie de ces joueurs qui ont cédé aux sirènes de l’Arabie Saoudite. Il faut dire que des salaires mirobolants seraient proposés. Toutefois, pour ce qui est des émoluments de Benzema, on serait très loin de ceux annoncés dans les médias.

Le feuilleton Karim Benzema a fait énormément parler ces derniers mois. Suite à son Ballon d’Or, on pensait que le Français allait prolonger avec le Real Madrid. A 35 ans, KB9 avait montré qu’il était encore un joueur de très haut niveau et qu’il était important pour les Merengue. Les semaines ont passé mais aucun signe de la prolongation de Benzema. Arrivé au terme de son contrat, l’ancien Lyonnais a finalement claqué la porte, imitant Cristiano Ronaldo en s’envolant pour l’Arabie Saoudite. Karim Benzema s’est alors engagé avec Al-Ittihad. Avec un énorme contrat à la clé ? La somme de 200M€ a été annoncée pour son salaire annuel en Arabie Saoudite.

« Benzema 200M€, c’était fake »

Karim Benzema a-t-il réellement touché le jackpot en signant en Arabie Saoudite ? Sur sa chaine Youtube , Romain Molina a souhaité mettre les choses au point à propos de cette fake news, dénonçant : « L’arrivée de l’Arabie Saoudite, ça a été un peu le fantasme absolu. Beaucoup ont cru qu’ils allaient récupérer plein d’argent. Sauf que ce n’est pas la logique, l’idée en Arabie c’est de payer le moins possible de transfert et derrière un peu plus de salaire, de prime à la signature. Le véritable problème qu’il y a eu dans le football européen, ça a été les sommes annoncées. Je pense que c’est aussi la faute des médias qui ont été instrumentalisés par certains agents, qui voulaient se vanter. Ça a été la foire, il y a plein de deals qui ont foiré. Ils ont aussi très mal géré en Arabie, c’est parti dans tous les sens et ça a mangé de partout. Problème, les sommes annoncées au début, Benzema 200M€, c’était fake ».

