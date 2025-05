«Une claque dans la tronche !», Cherki imite Mbappé et Dembélé !

Axel Cornic

A la surprise générale, le Paris Saint-Germain a reçu un appel du pied lors de la cérémonie des Trophées UNFP. Déjà approché par le passé, Rayan Cherki a en effet ouvert grand la porte à une possible arrivée dans le club de la capitale, ce qui n’a sûrement pas du tout plaire à l’Olympique Lyonnais.

Comme chaque année, les Trophée UNFP ont récompensé les meilleurs joueurs de Ligue 1. C’est pourtant un tout autre événement qui a attiré l’attention, avec une sortie assez surmenant de Rayan Cherki, qui a clairement ouvert la porte à un départ de l’OL, pour rejoindre le PSG.

L’appel du pied de Cherki

Interrogé sur une possible collaboration avec Ousmane Dembélé ou encore Bradley Barcola, le prodige lyonnais a en effet laissé peu de place au doute. « Si je me sentirai bien dans un vestiaire avec eux ? Oh oui, je les connais tous. Ousmane est un bon ami à moi, Bradley aussi, donc forcément, quand on a de bonnes affinités sur le terrain, ça se ressent aussi en dehors » a confié Rayan Cherki. « Si c’est une passe décisive pour la direction sportive du PSG ? Je ne sais pas ».

« Il y a eu Mbappé, même Dembélé l'année dernière, là Cherki... »

Évidemment, cette sortie n’a pas manque de faire réagir ces derniers jours. « Il serait en kif total de recevoir un coup de fil du PSG » a assuré Daniel Riolo, sur RMC Sport. « C'est une claque dans la tronche pour les supporters de l'OL. Tu remarqueras que cette soirée des Trophées UNFP, il y a toujours des grosses déclarations. Il y a eu Mbappé, même Dembélé l'année dernière. (...) Là Cherki a tout simplement dit qu'il voulait aller au PSG ». Pour rappel, nous vous avons révélé en décembre dernier sur le10sport.com, que Rayan Cherki n’est plus dans les plans du PSG.