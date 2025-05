PSG - Cherki : Transfert confirmé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Annoncé avec insistance du côté du PSG depuis qu'il a lâché une petite phrase qui ressemblait à un appel du pied, Rayan Cherki a toutefois peu de chance de signer à Paris après avoir fait faux bond aux Parisiens l'été dernier. Cependant, son départ de l'OL ne semble plus faire de doute et la Premier League semble plus que jamais à l'affût.

L'été dernier, Rayan Cherki est passé très proche de signer au PSG. Cependant, le joueur formé à l'OL avait finalement fait capoter son transfert, mais ses récents propos sur la scène des Trophées UNFP ont relancé les rumeurs. Il faut dire que Cherki a annoncé avoir de bons amis dans le vestiaire parisien. Un appel du pied pour signer au PSG ? « Je ne sais pas », répondait malicieusement le Lyonnais.

Cherki, son transfert se confirme

Néanmoins, comme révélé par le10sport.com, un transfert au PSG ne semble plus d'actualité pour cet été. Mais cela ne signifie pas pour autant qu'il restera à l'OL. En difficulté économique, le club lyonnais doit vendre et pourrait récupérer 22,5M€ dans ce dossier. Un accord aurait été trouvé lors de la dernière prolongation du joueur et l'OL se serait engagé à accepter une offre à ce montant, sous peine de devoir payer des pénalités à Rayan Cherki.

Un départ en Angleterre ?

Et alors qu'un transfert au PSG est donc très compromis, Le Parisien révèle que c'est vers l'Angleterre que Rayan Cherki a le plus de chance de s'envoler. En plus de Liverpool et Tottenham, Manchester City serait également dans le coup pour recruter l'international Espoirs.