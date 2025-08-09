«Une catastrophe» au PSG, il annonce un fiasco !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

En visant Lucas Chevalier depuis des mois, le PSG devrait mettre la main sur lui dans les prochaines heures. Un accord a été trouvé avec le LOSC et le Français va devenir le nouveau gardien numéro un. Pourtant Gianluigi Donnarumma est encore présent et une cohabitation est évoquée. Une mauvaise idée pour Walid Acherchour.

Avec l'arrivée imminente de Lucas Chevalier, le PSG a décidé d'en faire son gardien principal pour la saison à venir. Cela veut donc dire que Gianluigi Donnarumma n'occuperait qu'un rôle secondaire s'il reste. Mais la cohabitation entre les deux joueurs risque d'être assez étrange. Walid Acherchour rappelle deux exemples qui n'ont pas marché.

Une « catastrophe » au PSG ? Dans les prochaines heures, Lucas Chevalier pourrait être un joueur du PSG. Le gardien du LOSC sera mis au centre du projet parisien, rétrogradant ainsi Gianluigi Donnarumma. Une cohabitation pourrait avoir lieu entre les deux, une solution qui n'enchante pas Walid Acherchour. « Tu me parles de cohabitation, mais Areola-Trapp, ça a été une catastrophe. Et Navas-Donnarumma, ça a été une catastrophe. Donc je vois pas comment ça pourrait fonctionner » déclare le chroniqueur dans l'After Foot de RMC.