Une candidature surprise pour faire capoter le retour de Zidane ?

Thomas Bourseau

En coulisses, Zinedine Zidane préparerait son retour aux affaires. Et hormis le Real Madrid, la légende du football français garderait un œil avisé sur la Juventus, le premier club étranger de sa carrière de joueur. Cependant, Leonardo Bonucci a révélé qu’il se verrait bien prendre les rênes de l’effectif de la Vieille Dame.

Zinedine Zidane prépare son retour en club, sérieusement, depuis la désillusion avec l’équipe de France. Biographe de Zidane, le journaliste Frédéric Hermel a confié en janvier dernier que le champion du monde 98 attendait le départ de Didier Deschamps pour prendre sa place sur le banc de touche des Bleus. Le sélectionneur a finalement été prolongé jusqu’en juin 2026 et Zidane cherche un point de chute en club désormais.

Priorité à la Juventus pour Zinedine Zidane ?

Il a récemment été question d’un éventuel poste de manager général de l’OM en cas de rachat du club par des investisseurs saoudiens. En outre, un deuxième retour aux sources au Real Madrid en tant qu’entraîneur semble être la priorité de Zinedine Zidane. Mais en avril dernier, RMC Sport dévoilait que Zidane ne restait pas insensible au fait de rebondir à la Juventus où il a évolué en tant que joueur de 1996 à 2001.

Bonucci : «La Juve est l'un des clubs que j'aimerais entraîner»