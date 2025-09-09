«Une bonne offre» arrive, le transfert de Pavard est bouclé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Arrivé à l'OM cet été par le biais d'un prêt avec option d'achat conclu avec l'Inter Milan, Benjamin Pavard fait son grand retour en Ligue 1, neuf ans après avoir quitté son club formateur, le LOSC, pour s'engager avec Stuttgart. Un transfert sur lequel est revenu Jean-Michel Vandamme, directeur du centre de formation lillois à cette époque.

En 2016, après seulement 21 matches dans le championnat de France, le défenseur rejoint effectivement Stuttgart alors qu'il a à peine 20 ans. Un transfert justifié par Jean-Michel Vandamme, directeur du centre de formation du LOSC à cette époque.

Le transfert de Pavard à Stuttgart est justifié « J’étais convaincu qu’il deviendrait un top défenseur central. Il était élégant et classe, fort dans la relance et les sorties de balle, doté d’une intelligence au-dessus de la moyenne. Le Beckenbauer de la défense. Il est né avec cette aisance. René a décelé son talent, mais ça s’est moins bien passé avec son successeur, Frédéric Antonetti. Benjamin avait du caractère et s’est exprimé sur la situation », confie-t-il dans les colonnes de La Provence.