Une bombe est lâchée, le Real Madrid calme tout le monde

Amadou Diawara

Alors qu'une rumeur circule au sujet d'un possible départ de Florentino Pérez, le Real Madrid a tenu à mettre les points sur les i sur cette affaire. Et comme l'a affirmé la Maison-Blanche, son président ne serait pas du tout sur le point de claquer la porte du Santiago Bernabeu.

En plus de Karim Benzema (Al Ittihad) et de Marco Asensio (PSG), le Real Madrid pourrait perdre son patron. En effet, selon certaines rumeurs, Florentino Pérez pourrait claquer la porte du Santiago Bernabeu, alors qu'il vient de boucler les transferts d'Arda Güler (Fenerbahçe), de Jude Bellingham (Borussia Dortmund), et qu'il travaillerait sur la signature de Kylian Mbappé (PSG). Une information démentie par le Real Madrid.

Florentino Pérez est annoncé sur le départ

Dans un communiqué publié sur son site officiel, le Real Madrid a répondu à la rumeur concernant le possible départ de Florentino Pérez. Et comme l'a affirmé le club merengue, cette rumeur sur son président est complètement fausse.

Comunicado Oficial.#RealMadrid — Real Madrid C.F. (@realmadrid) August 5, 2023

«Ces rumeurs sont totalement fausses»