«Un très grand joueur» a signé à l'OM !

Axel Cornic

La joie était au rendez-vous ce jeudi soir dans les couloirs du Vélodrome, après la victoire plus que convaincante de l’Olympique de Marseille sur Villarreal, en 8e de finale de la Ligue Europa (4-0). Ismaïla Sarr s’est notamment montré à son avantage après avoir connu des mois difficiles lors de la première partie de saison, avec Jean-Louis Gasset qui n’a tari d’éloges à son sujet.

C’est incroyable comme le changement d’entraîneur a relancé l’OM ! Depuis l’arrivée de Jean-Louis Gasset à la place de Gennaro Gattuso, les Marseillais réalisent des merveilles et sont invaincus, en Ligue 1 comme en Ligue Europa. La large victoire sur Villarreal lors du 8e de finale aller de ce jeudi, en est le parfait exemple.

« C’est un petit extraordinaire »

Le nouvel entraîneur de l’OM était forcément tout sourire après cette rencontre et il a souhaité féliciter l’un de ses joueurs en particulier, avec Ismaïla Sarr. « Ça va devenir un très grand joueur, il a une vitesse, il est capable de répéter les efforts, il ne lui manque que ce dernier geste à maîtriser, mais on n’a pas le temps de travailler malheureusement. C’est un petit extraordinaire » a expliqué Jean-Louis Gasset, au sujet de l’ailier arrivé en provenance de Watford l’été dernier, d’après L e Phocéen .

« Il reste encore beaucoup de travail »