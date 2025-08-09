Un transfert légendaire est attendu au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Alors que le PSG ne semble pas vendeur pour Bradley Barcola, une offre exceptionnelle pourrait-elle faire la différence ? D’après Loïc Tanzi, c’est tout à fait possible. Si Liverpool venait à offrir 120 ou 130M€, le PSG pourrait céder. Et pour cause, cela ferait de Barcola la plus grosse vente de l’histoire du PSG.

Bien décidé à se renforcer, le PSG a également dressé une liste de joueurs jugés indésirables sur laquelle ne figure évidemment pas Bradley Barcola. Et pourtant, l’intérêt de Liverpool pourrait changer la donne. Et pour cause, bien que le PSG ne soit pas vendeur, que se passera-t-il si les Reds proposent entre 120 et 130M€ ? Barcola deviendrait ainsi la plus grosse vente du PSG devant Neymar et les 90M€ lâchés par Al-Hilal en 2023. Et Loïc Tanzi, journaliste de L’EQUIPE, se pose d’ailleurs cette question.

Plus de 100M€ pour Barcola ? « Est-ce que ça intéresse Bradley Barcola de rejoindre Liverpool ? Pourquoi pas ! Aujourd'hui, il n'a pas prévu de partir du PSG où il est sous contrat jusqu'en 2028, mais il est attentif à l'intérêt de Liverpool parce que cela ne lui a pas échappé que depuis le mois de janvier, Kvaratskhelia, Doué et Dembélé lui sont passés devant. Donc il est attentif à son temps de jeu, même si c'est le joueur offensif qui a le plus joué au PSG la saison dernière toutes compétitions confondues. Et il va surtout falloir voir si le PSG va accepter de le lâcher », explique-t-il dans une vidéo publié sur le site de L’EQUIPE avant de poursuivre.