Un transfert est bouclé au PSG, une nouvelle guerre éclate

Dans la tourmente au PSG, Pablo Sarabia devrait quitter la capitale dans les prochains jours. L'Espagnol devrait s'engager à Wolverhampton en Angleterre. Désormais, le PSG va devoir se pencher sur l'identité du successeur du joueur de 30 ans. Et un conflit aurait éclaté au sein de la direction à ce sujet, certains n'étant pas d'accord sur le profil à prioriser.

En plein malaise depuis son retour au PSG, Pablo Sarabia devrait prochainement mettre fin à son calvaire. L’Espagnol chercherait à avoir plus de temps de jeu et pourrait donc plier bagages dans les prochains jours. Le10Sport.com a d'ailleurs révélé en exclusivité que le PSG n'était pas opposé à son transfert. De ce fait, le joueur de 30 ans se rapprocherait de plus en plus d’un transfert à Wolverhampton.

«Ça ne sert à rien de garder des joueurs malheureux dans l’effectif»

« Les choses ne sont pas faites mais sont bien engagées. Pablo est un très bon heureux mais il n’était pas heureux ici, donc pas productif. Il a cette opportunité de rejoindre la Premier League. Ça ne sert à rien de garder des joueurs malheureux dans l’effectif » a d’ailleurs lâché Christophe Galtier en conférence de presse. Désormais, le PSG va devoir identifier le successeur de Pablo Sarabia. Et tout le monde ne serait pas d’accord sur son identité.

Conflit interne autour du successeur de Sarabia