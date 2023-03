Un transfert est acté, grande nouvelle pour l’OM?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Prêté sans option d'achat par Arsenal jusqu'à la fin de la saison, Nuno Tavares n'est pas certain de rester à l'OM. A l'issue de son prêt, le joueur portugais devrait retourner en Angleterre. Mais il pourrait ne pas s'éterniser à Londres. Selon la presse britannique, les Gunners ne compteraient plus sur lui et envisageraient de le placer sur la liste des transferts.

En grande difficulté à Arsenal la saison dernière, Nuno Tavares a été prêté, sans option d'achat, à l'OM jusqu'à la fin de la saison. A Marseille, le joueur portugais a retrouvé du temps de jeu, ce qui pourrait le pousser à prolonger son aventure française. Mais interrogé en conférence de presse sur son avenir, Nuno Tavares ne sait pas de quoi sera fait son avenir.

Nuno Tavares est dans le flou

« Tout le monde sait que j'ai encore deux années de contrat avec Arsenal. On va finir la saison. Je suis ici jusqu'à la fin de la saison pour atteindre nos objectifs avec l'OM. Je ne peux pas vous en dire plus. (...) Si j'ai envie de rester à l'OM ? Je me sens très bien ici, avec ces joueurs, ce coach. On s'entend très bien. Mais je ne peux pas en dire plus pour le moment sur mon avenir » avait déclaré le joueur portugais de l'OM.

Arsenal préparerait sa succession