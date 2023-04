Un transfert en danger, la décision forte du PSG

Axel Cornic

Grand objectif des deux dernières sessions de mercato, Milan Skriniar va enfin rejoindre le Paris Saint-Germain au terme de son contrat avec l’Inter, le 30 juin prochain. Mais dans quel état ? Car le défenseur central slovaque rencontre des nombreux pépins physiques depuis quelques mois et tout récemment, il a été contraint de se faire opérer au dos.

La défense a été l’un des gros problèmes de la saison au PSG, surtout avec les blessures de Presnel Kimpembe. Le problème semblait pouvoir être réglé avec Milan Skriniar, l’un des meilleurs défenseurs de Serie A, mais la situation semble se gâter...

Milan Skriniar s’est fait opérer

On n’a en effet plus vu Milan Skriniar sur un terrain de football depuis le 13 février dernier et le match nul de l’Inter face à la Sampdoria, lors de la 22e journée de Serie A. Initialement soigné pour une simple lombalgie, son état s’est dégradé au fil des semaines et il a finalement été contraint de subir une opération, ce jeudi.

Le PSG prend déjà en mains les choses