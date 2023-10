Un transfert au PSG est validé à l'étranger

Thibault Morlain

En cette période de trêve internationale, Carlos Soler était de passage ce vendredi au centre d'entraînement de Valence, son ancien club. Forcément, il n'en fallait pas plus à la presse espagnole pour évoquer la possibilité d'un retour du milieu de terrain au sein du club Che. Du côté de Valence, on ne dit d'ailleurs pas non pour revoir Soler au quotidien. C'est notamment le cas de José Gaya.

En 2022, le PSG recrutait Carlos Soler, qui quittait alors son cocon à Valence, n'ayant connu que ce club depuis le début de sa carrière. Forcément, difficile de couper les ponts pour l'Espagnol. C'est ainsi que ce vendredi, n'étant pas appelé avec la Roja en cette trêve internationale, Soler a fait son retour à Valence, venant faire une petite apparition au centre d'entraînement.

Transferts : Le PSG balance en privé sur Mbappé https://t.co/Of6fbJ90qo pic.twitter.com/xn7uzSJLQr — le10sport (@le10sport) October 13, 2023

« On verra bien »

A la sortie du centre d'entraînement de Valence, Carlos Soler n'a pas échappé à la question d'un retour au sein du club espagnol. Au micro d' El Chiringuito , le joueur du PSG a alors lâché : « Si j’aimerais revenir ici ? Je suis simplement venu saluer tout le monde. Oui tout se passe bien. Je veux toujours jouer mais il y a beaucoup de bons joueurs. On verra bien ».

Valence valide le retour de Soler