Un transfert à 200M€ imposé au PSG, c’est la douche froide

Victor Osimhen a longtemps été l’une des grandes priorités du Paris Saint-Germain en ce mercato estival. Mais le Nigérian est extrêmement cher et le Napoli réclame des sommes astronomiques pour le lâcher, ce qui réduit nettement la marge de manœuvre d’un Luis Campos qui connaît très bien le joueur, puisqu’il l’avait recruté au LOSC en 2019.

Dès son arrivée, Luis Campos a identifié le chantier principal du PSG, qui n’a plus eu de véritable numéro 98 depuis le départ d’Edinson Cavani. Le Portugais a ainsi tenté de régler ce problème en allant chercher Robert Lewandowski... qui a finalement décidé de quitter le Bayern Munich pour filer au FC Barcelone.

Osimhen, le rêve de Campos

Un an après, la priorité de Campos n’a pas changé et d’innombrables pistes ont été évoquées depuis le début du mercato. C’est notamment le cas de Victor Osimhen, qui semble être l’une de ses cibles favorites. Ce dossier semblait avoir pris du plomb dans l’aile, mais un possible départ de Kylian Mbappé du PSG pourrait bien tout relancer.

Une piste à oublier pour le PSG ?