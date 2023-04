Un transfert à 150M€ va échapper au PSG, c’est annoncé

La rédaction

Comme annoncé par Christophe Galtier, le PSG prépare déjà la saison prochaine. Avec un milieu de terrain qui n'a pas apporté suffisamment de garanties malgré les recrues du dernier mercato estival, Jude Bellingham, la pépite anglaise de Dortmund, est annoncée dans le viseur du club parisien. Mais il se pourrait bien que le Real Madrid ait un train d'avance sur le PSG.

Le mercato du PSG s'annonce mouvementé. Voulant entourer Kylian Mbappé le mieux possible et étant libéré du fair-play financier cet été selon Le Parisien , le club de la capitale serait intéressé par la venue de Jude Bellingham. Le milieu de terrain du Borussia Dortmund affole l'Europe depuis de nombreuses années mais il faudra y mettre le prix pour le faire partir de Dortmund, le jeune milieu de 19 ans étant sous contrat jusqu'en juin 2025...

Bellingham estimé à 150M€

Conscient du joueur qu'ils ont dans leur effectif, les dirigeants du Borussia Dortmund ne comptent pas céder leur joyau facilement. Déjà, une prolongation de contrat reste possible, permettant au club allemand de sceller l'avenir de sa pépite. Plusieurs clubs seraient très intéressés par la venue de Jude Bellingham cet été mais son prix pourrait refroidir de nombreux prétendants puisqu'on parle d'une opération avoisinant 150M€.

Le Real Madrid en pole pour signer Bellingham