PSG : Surprise, Mbappé tranche pour l'avenir de Messi

Arnaud De Kanel

Critiqué pour son attitude sur le terrain, Lionel Messi ne demeure pas moins un joueur clé pour le PSG. Face à Angers vendredi soir, il a délivré sa 15ème passe décisive en Ligue 1. Depuis que Neymar est blessé, sa complicité avec Kylian Mbappé a augmenté. D'ailleurs, le Bondynois aimerait bien le voir rester...

Le duo Kylian Mbappé - Leo Messi a fait des étincelles au stade Raymond Kopa d'Angers. Le Français a marqué, parfaitement servi par son homologue argentin, afin d'ajouter un second but à sa feuille de route. Les deux superstars se trouvent mieux sur le rectangle vert et tissent des liens plus forts en dehors, à tel point que Mbappé aurait pris position pour l'avenir de Messi.

Mbappé-Messi, complicité renforcée

Depuis la blessure de Neymar, Kylian Mbappé s'est rapproché de Leo Messi. A la sortie du bus ou encore des vestiaires au Camp des Loges et au Parc des Princes, les deux hommes ne se quittent plus et cela se ressent sur le terrain. Avec sa nouvelle offrande vendredi, Messi a désormais délivré 18 passes décisives à Mbappé depuis son arrivée en 2021, là où le Français en est à 11. Leur relation s'est nettement améliorée et Mbappé tenterait de convaincre la Pulga .

Mbappé veut que Messi reste