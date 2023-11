Un successeur déjà annoncé pour Luis Enrique, le PSG est fixé

Axel Cornic

Arrivé il y a seulement quelques mois, Luis Enrique ne semble pas assuré de s’inscrire sur le long terme au Paris Saint-Germain, puisque plusieurs noms sont déjà évoqués pour le remplacer. C’est le cas d’Antonio Conte, actuellement libre de tout contrat et vraisemblablement très apprécié du côté de Doha.

Depuis le début du projet QSI, huit entraîneurs se sont succédés sur le banc du PSG et Luis Enrique ne sera sans aucun doute pas le dernier. D’ailleurs, une éventuelle catastrophe en Ligue des Champions pourrait bien mettre prématurément un terme à son aventure parisienne, avec une liste de candidats prêts à le remplacer au pied levé.

Le retour de la rumeur Mourinho

Ces derniers jours, plusieurs médias ont évoqué la piste José Mourinho, qui a régulièrement été lié au PSG depuis 2011. Son contrat avec l’AS Roma se termine dans seulement quelques mois et à bientôt 61 ans, le Special One aimerait trouver une équipe capable de viser les plus gros titres chaque année.

Conte plaît au PSG, mais...