Un soldat signe au PSG et évite la guerre !

Le transfert d'Illia Zabarnyi au PSG a largement fait parler, notamment du fait du contexte géopolitique et la présence du Russe Matvey Safonov dans l'effectif. Il faut dire que Jean-Luc Arribart affirme que s'il n'était pas footballeur, le défenseur ukrainien serait probablement actuellement sur le front pour défendre son pays.
Recruté pour 66M€, bonus compris, en provenance de Bournemouth, Illia Zabarnyi peine à justifier l'investissement consenti par le PSG l'été dernier. Néanmoins, comme l'explique Jean-Luc Arribart, l'international ukrainien a des circonstances atténuantes, à l'image de la situation en Ukraine qui peut le déstabiliser comme le pense le consultant de Canal+.
Zabarnyi évite la guerre
« Je maintiens qu’il est dans la même veine que de très bons défenseurs comme Ibrahima Konaté. Mais outre le temps d’adaptation à son nouvel environnement, son rôle de "doublure" de Marquinhos, indéboulonnable capitaine », lâche-t-il dans les colonnes du Parisien avant de poursuivre.
«S’il n’avait pas été footballeur, Zabarnyi serait sans doute sur le front»
« Et le contexte politique en Ukraine pour lequel on le sait très concerné, expliquent peut-être qu’il ne réponde pas encore à toutes les attentes. Il ne faut pas oublier que s’il n’avait pas été footballeur, Zabarnyi serait sans doute sur le front en ce moment. Je reste convaincu qu’il peut reproduire ce que je l’ai vu faire à Bournemouth. C’est un bon défenseur encore plus dans une équipe dominante comme l’est le PSG », ajoute Jean-Luc Arribart.