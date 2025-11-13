Un soldat signe au PSG et évite la guerre !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Le transfert d'Illia Zabarnyi au PSG a largement fait parler, notamment du fait du contexte géopolitique et la présence du Russe Matvey Safonov dans l'effectif. Il faut dire que Jean-Luc Arribart affirme que s'il n'était pas footballeur, le défenseur ukrainien serait probablement actuellement sur le front pour défendre son pays.

Recruté pour 66M€, bonus compris, en provenance de Bournemouth, Illia Zabarnyi peine à justifier l'investissement consenti par le PSG l'été dernier. Néanmoins, comme l'explique Jean-Luc Arribart, l'international ukrainien a des circonstances atténuantes, à l'image de la situation en Ukraine qui peut le déstabiliser comme le pense le consultant de Canal+.

Zabarnyi évite la guerre « Je maintiens qu’il est dans la même veine que de très bons défenseurs comme Ibrahima Konaté. Mais outre le temps d’adaptation à son nouvel environnement, son rôle de "doublure" de Marquinhos, indéboulonnable capitaine », lâche-t-il dans les colonnes du Parisien avant de poursuivre.